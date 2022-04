Fußball-Bezirksligist FC Günzburg spürt den Gegenwind

Plus Nach der 3:5-Heimniederlage muss der Fußball-Bezirksligist FC Günzburg wieder zittern. Trainer Christoph Bronnhuber kritisiert die Derby-Ansetzung.

Eine verdiente Niederlage kassiert hat Fußball-Bezirksligist FC Günzburg im Heimspiel gegen den FC Horgau. Das 3:5 wirft das Team um Spielertrainer Christoph Bronnhuber unverhofft wieder in den Kampf um den Klassenerhalt. „Die Art und Weise, wie wir gerade spielen, lässt mich unruhiger schlafen“, räumt der Coach ein. Zusätzlich belastend wirkt sich das straff getaktete Restprogramm aus. Vor allem die Ansetzung des Derbys beim TSV Ziemetshausen ruft aufseiten der Günzburger Missmut hervor.