Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim zwischen Druck und Zuversicht

Plus In der Bezirksliga-Tabelle steht der SC Bubesheim aktuell nicht gut da. Doch es gibt Zeichen des Fortschritts – unter anderem einen routinierten Neuzugang.

Von Jan Kubica

Selbstverständnis und Wirklichkeit driften beim SC Bubesheim seit geraumer Zeit auseinander. In der zurückliegenden Saison hat der frühere Landesligist, der auf Schwabens höchster Spielebene grundsätzlich immer „oben mitspielen“ möchte, den Klassenerhalt mit Ach und Krach und einem Wunschergebnis im finalen Spiel geschafft. Diesmal sieht es auf den ersten Blick nur unwesentlich besser aus. Andererseits war bereits in der Herbstrunde eine positive Entwicklung zu erkennen. Die soll nun fortgesetzt werden – am besten gleich mit einem Heimsieg im Kellerduell gegen den FC Maihingen. Los geht’s am Samstag, 11. März, um 14 Uhr.

