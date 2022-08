Fußball

vor 17 Min.

Fußballer erhören Lockrufe aus dem Bibertal

Plus Was sich der FC Silheim und der VfL Bühl für die nun beginnende Saison wünschen. Einige Fußballer wechseln aus dem bayerischen in den württembergischen Verbandsbereich.

Von Alois Thoma

Zwei Wochen nach den Vereinen im bayerischen Fußball-Kreis Donau wird es nun auch für die beiden Landkreis-Vertreter im Bibertal, die dem Württembergischen Fußball-Verband angehören und dort im Bezirk Donau/Iller antreten, ernst. Am Sonntag, 21. August (jeweils 15 Uhr), startet der FC Silheim mit dem Gastspiel beim TSV Erbach in die Spielzeit der Kreisliga A2. Der VfL Bühl genießt zum Saisonauftakt in der Kreisliga B2 Heimrecht gegen den SSC Stubersheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen