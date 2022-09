Fußballerinnen aus dem Kreis Günzburg vergeben zu viele Chancen

Plus Trainer loben die Einstellung - und dennoch bleiben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen von TSV Burgau, SC Mönstetten und SV Wattenweiler diesmal sieglos.

Sieglos geblieben sind die Bezirksoberliga-Fußballerinnen aus dem Landkreis Günzburg am aktuellen 4. Spieltag. Während die Teams von SV Wattenweiler und TSV Burgau jeweils wenigstens ein 1:1-Unentschieden erreichten, kassierte der SC Mönstetten eine 0:4-Niederlage.