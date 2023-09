Fußballerinnen des TSV Burgau schießen sich aus dem Keller

Plus Erstmals in dieser Runde siegen die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Burgau – und das gleich sehr deutlich. Der SV Wattenweiler ist nun Schlusslicht.

Ist das schon die Kehrtwende zum Positiven? Immerhin haben die Fußballerinnen des TSV Burgau nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt in der Bezirksoberliga nun mit einem 6:0-Sieg beim TSV Schwaben Augsburg II ihr erstes Erfolgserlebnis gefeiert, und das gleich überaus deutlich. Die Frauen des SV Wattenweiler dagegen befinden sich weiter auf der Verliererstraße. Sie verloren ihr Heimspiel gegen den FC Maihingen 1:4 und sind nun Schlusslicht der Liga.

Ernüchtert hat Trainer Franz Dankel vom SV Wattenweiler den dritten erfolglosen Auftritt seiner Mannschaft in der neuen Bezirksoberliga-Saison bilanziert. „Es ist gerade eine schwierige Situation. Man hat eigentlich mehr vom Spiel, trifft das Tor nicht und der Gegner nutzt halt jeden Fehler eiskalt aus“, sagte er.