Gedämpfte Zuversicht beim Fußball-Kreisligisten GW Ichenhausen

Plus Die Frühjahrs-Vorbereitung lief nicht gut beim Fußball-Kreisligisten GW Ichenhausen. Vor dem Derby gegen Wiesenbach sieht Manuel Strahler dennoch Positives.

Zum Start der Frühjahrsrunde 2023 in der Fußball-Kreisliga West kommt es zu fünf Duellen zwischen Teams aus den Landkreisen Günzburg und Dillingen. Einmal heißt es Landkreis Günzburg gegen Kreis Augsburg. Zum einzigen Spiel zwischen zwei Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg steigt am Sonntag, 26. März, in Ichenhausen. Gastgeber Grün-Weiß empfängt ab 15 Uhr die SpVgg Wiesenbach. Das Hinspiel endete - aus Sicht der Ichenhauser deprimierend - 0:3.

Nur noch zehn Spiele

Für Teams, die noch Ambitionen auf den Sprung nach oben haben oder die den Abstieg verhindern wollen, bleibt in dieser Frühjahrsrunde nur wenig Zeit, die nötigen Punkte zu sammeln. Bis auf den TSV Balzhausen und den FC Weisingen haben alle Kreisligisten schon 16 Partien absolviert. Das heißt, dass bis zum 28. Mai nur zehn Spieltage auf dem Plan stehen.

Das erzeugt Druck. Auch bei den Grün-Weißen. Teammanager Manuel Strahler rechnet hoch: „Wir brauchen noch sechs Punkte, dann haben wir den Klassenerhalt meiner Meinung nach sicher.“

Mit der Vorbereitungsphase seines Teams ist Strahler allerdings nicht zufrieden. Regelmäßig waren zu wenige Akteure am Start. Im Durchschnitt besuchten nur zwölf Spieler die Übungsstunden. Strahler sagt kopfschüttelnd: „Das ist einfach zu wenig. Ich kenne das anders. In der Vorbereitung ist man in 100 Prozent der Einheiten dabei, wenn man gesund ist.“

Strahler trainierte beim FV Illertissen

Strahler selbst hat sich im Februar bei seinem ehemaligen Verein, dem FV Illertissen, fit gemacht. „Ich habe bei Trainer Holger Bachthaler angefragt, ob ich einige Wochen mittrainieren darf. Das war kein Problem“, berichtet der Fußballer.

Ebenfalls nicht optimal war seiner Ansicht nach die Anzahl der Vorbereitungsspiele. Fünf Partien waren vereinbart gewesen, nur ein Spiel konnte ausgetragen werden. Gegen den SC Griesbeckerzell gab es eine deutliche 0:8-Klatsche. Strahler hat eine plausible Erklärung für die Deutlichkeit des Resultats: „Griesbeckerzell ist sehr gut. Die Mannschaft führt die Tabelle der Kreisliga Ost an. Wir dagegen sind mit einer gemischten Truppe aus Spielern der ersten und zweiten Mannschaft angetreten.“

Zufrieden ist der 30-Jährige mit der bisherigen Ausbeute seiner Mannschaft. Der FC Grün-Weiß Ichenhausen belegt mit 27 Punkten den sechsten Platz. Der Teammanager trauert allerdings zwei bitteren Niederlagen nach. Gegen Offingen und in Glött hätte seine Mannschaft nicht verlieren dürfen, erzählt er. „Dann hätten wir sechs Punkte mehr auf dem Konto und wären vorne mit dabei.“

"Leidenschaft, Wille, Zusammenhalt"

Für die verbleibenden zehn Partien hat der ehemalige Regionalligaspieler sein Team eingeschworen. Trotz des nicht optimalen Fitnesszustandes sei es durchaus möglich, Punkte zu holen. „Das müssen wir jetzt eben über Leidenschaft, Wille und Zusammenhalt schaffen“, erklärt Strahler.

In der nächsten Saison wird Strahler die Doppelrolle als Trainer und Teammanager bei Grün-Weiß Ichenhausen aufgeben und anschließend nur noch für das Organisatorische zuständig sein. „In den kommenden Wochen werden wir einen neuen Trainer präsentieren. Wir sind mit einigen Kandidaten im Gespräch und werden demnächst entscheiden“, sagt er zum aktuellen Stand der Planungen.

Der Expertentipp

So tippt Manuel Strahler den Kreisliga-Spieltag am 25./26. März 2023 (in Klammern die Hinrunden-Ergebnisse):

SpVgg Bachtal - VfR Jettingen II 1:1 (3:4) - Samstag, 25. März, 15.30 Uhr

GW Ichenhausen - SpVgg Wiesenbach 1:0 (0:3)

TSV Balzhausen - SSV Glött 2:2 (2:1)

SG Reisensburg-L. - FC Weisingen 2:1 (2:1)

SC Altenmünster - TSG Thannhausen 1:3 (1:4)

TSV Offingen - FC Lauingen 1:1 (1:1)

TG Lauingen - SV Mindelzell 2:0 (5:1) - alle Sonntag, 26. März, 15 Uhr