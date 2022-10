Grün-Weiß Ichenhausen bejubelt die beste Saisonleistung

Plus Nach dem klaren Erfolg über den TSV Balzhausen schwärmt Teammanager Strahler über die Vorstellung des Fußball-Kreisligisten Grün-Weiß Ichenhausen.

Der FC Grün-Weiß Ichenhausen ist in der Erfolgsspur zurück. Nach zwei deutlichen Niederlagen gegen den TSV Offingen und den FC Lauingen gewann der Fußball-Kreisligist nun auf eigenem Grund 3:0 gegen den TSV Balzhausen.