Grün-Weiß Ichenhausen feiert einen überraschenden Punktgewinn

Plus Kreisliga-Kellerkind Ichenhausen zeigt gegen Spitzenreiter Thannhausen aufsteigende Form. Ein spätes, aber schönes Tor bringt den 1:1-Endstand.

Die TSG Thannhausen bliebt Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga West. Allerdings musste die Elf von Trainer Rainer Amann jetzt einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Beim zuletzt arg gebeutelten FC GW Ichenhausen kam der Favorit zu einem 1:1.

Die Ichenhauser präsentierten sich eine Woche nach der 0:8-Klatsche in Wiesenbach wesentlich besser. Der Punktgewinn war nach Aussage von Abteilungsleiter Uli Hammerschmidt verdient.