Grün-Weiß Ichenhausen mit dem Glück des Tüchtigen

Plus Fußball-Kreisligist Grün-Weiß Ichenhausen schafft in Unterzahl den Siegtreffer gegen den SV Mindelzell. Ein Neuzugang trifft und sieht später Rot.

Im fünften Saisonspiel hat Fußball-Kreisligist FC Grün-Weiß Ichenhausen den zweiten Sieg gefeiert. Gegen den SV Mindelzell gelang auf dem eigenen Sportgelände an der Günz ein 3:2.