05:55 Uhr

Günther Endres aus Leipheim: Der Tausendsassa unter den Fußball-Funktionären

Plus Er ist per Du mit den Stars und stibitzte in Wembley ein Stück Rasen, aber sein Herz schlägt für den FC Reflexa Rettenbach. An diesem 3. Mai 2022 wird Günther Endres 80.

Von Jan Kubica

Heute, an seinem 80. Geburtstag, wird er ins Ausland entfliehen – nach Südtirol, um es einzugrenzen, und dort bei angenehmen Temperaturen im Familienkreis mit seiner Lebensgefährtin, seinen beiden Töchtern, vier Enkeln und zwei Urenkeln feiern. Die Auszeit hat sich Günther Endres wohl verdient. Im Berufsleben wie als weithin bekannter Strippenzieher in Diensten des FC Reflexa Rettenbach hatte er jahrzehntelang genug um die Ohren.

Themen folgen