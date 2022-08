Gundremmingen und Schnaitheim: Fußball-Freunde über die Landesgrenze hinweg

Plus Was die Kicker der SpVgg Gundremmingen und der TSG Schnaitheim seit 25 Jahren verbindet. Selbst der Skispringer Sven Hannawald sorgte für eine Anekdote.

Es war eine reine Zufallsbekanntschaft. Damals, vor 25 Jahren. Doch dabei ist es nicht geblieben. Mit der Zeit entstand eine innige Freundschaft zwischen den Fußballern der TSG Schnaitheim und der SpVgg Gundremmingen. Seit einem Vierteljahrhundert fährt die zurzeit in der Bezirksliga Ostwürttemberg spielende TSG Schnaitheim jeden Sommer über die Landesgrenze ins bayerisch-schwäbische Gundremmingen, um sich dort in einem dreitägigen Trainingslager auf die neue Saison vorzubereiten. Jüngst bevölkerten 25 Spieler, Trainer und Betreuer aus Schnaitheim die Sportanlage im Auwald.