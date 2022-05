Fußball

05:55 Uhr

Hochrechnungen im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga West

Der SV Mindelzell setzt in der kommenden Spielzeit 2022/23 auf ein neues Trainerduo. Der Verein verpflichtete mit Andreas Weßling (rechts) und Eduard Thommy (Mitte) ein Gespann, das zuletzt bei der SG Kammeltal aktiv war. Abteilungsleiter Michael Miller (links) freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Plus Die Kreisliga-Fußballer des SV Mindelzell und des TSV Offingen stehen vor Duellen mit direkten Konkurrenten. Doch nicht nur für sie gilt die Vorgabe: Verlieren verboten.

Von Uli Anhofer

Das Meisterschaftsrennen in der Fußball-Kreisliga ist so gut wie entschieden. Tabellenführer VfR Jettingen muss noch vier Partien absolvieren und hat einen Vorsprung von sieben Punkten auf Verfolger FC Gundelfingen II, der nur noch drei Mal antreten kann. Überaus spannend ist dagegen die Situation im Tabellenkeller. Sechs Mannschaften, die allesamt aus dem Landkreis Günzburg kommen, kämpfen um den Verbleib in der Kreisliga.

