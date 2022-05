Fußball

18:11 Uhr

Im Derby wird der FC Günzburg keine Geschenke verteilen

Plus Der Fußballer Andreas Nerdinger (FC Günzburg) verrät, warum seine Ex-Kumpels aus Bubesheim nicht auf Hilfe hoffen dürfen. Der TSV Ziemetshausen steht vor einem Endspiel.

Von Jan Kubica

Körperlich gleichermaßen ausgelaugt, aber in höchst unterschiedlichen Graden der mentalen Anspannung starten die Bezirksliga-Fußballer in der Region an diesem 11. Mai in ihre Aufgaben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

