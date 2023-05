Fußball

vor 53 Min.

Jedes Spiel ist jetzt ein Finale für den SC Bubesheim und die TSG Thannhausen

Plus Acht schwäbische Fußball-Teams ermitteln einen Starter für die Bezirksliga-Saison 23/24. Wie sich der SC Bubesheim und die TSG Thannhausen darauf vorbereiten.

Von Jan Kubica und Uli Anhofer

So richtig groß scheinen die Aussichten auf einen Erfolg nicht. Aber die Fußballer des SC Bubesheim und der TSG Thannhausen glauben natürlich an ihre Chance und wollen sie auch beim Schopf packen. Beide Vereine würden nur allzu gern in der kommenden Runde auf Bezirksebene kicken. Schon vor dem Anpfiff zur Relegationsserie an diesem Mittwoch, 31. Mai 2023, ist freilich klar, dass es höchstens einer schaffen wird. Anpfiff zu allen Begegnungen ist um 18.30 Uhr.

Nach aktuellem Stand geht es darum, aus sechs Kreisliga-Vizemeistern und zwei Bezirksliga-13. einen Starter für die kommende Runde auf Bezirksebene zu ermitteln. Sollte sich in Sachen Abstieg aus der Landesliga Gravierendes tun, könnten es auch zwei werden. Allerdings ist auch für diesen unwahrscheinlichen Fall der Weg vorgezeichnet, denn Thannhausen und Bubesheim treffen als etwaige Sieger ihrer Viertelfinalspiele im Halbfinale aufeinander.

