Jubelschreie beim SC Ichenhausen

Plus Die Fußballer des SC Ichenhausen zeigen eines der besten Spiele dieser Landesliga-Saison. Eine alte Rechnung mit dem TSV Gilching-Argelsried ist jetzt beglichen.

Fitness, Technik und Strategie sind immer wichtige Voraussetzungen, um erfolgreich Fußball zu spielen. Überdurchschnittlich starke Leistungen sind aber in den meisten Fällen vor allem eine Frage der Einstellung. Einen Beleg dafür lieferte der SC Ichenhausen im Landesliga-Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried. Das 2:0 (1:0) war dann auch hoch verdient.