vor 18 Min.

Jubelt am Ende dieser Kreisliga-Saison der TSV Offingen?

Mit großen Schritten nähert sich der TSV Offingen (hier beim 3:1-Vorrundensieg in Reisensburg) dem Spitzentrio der Fußball-Kreisliga West. Falls jetzt ein Heimerfolg gegen die TSG Thannhausen gelingt, ist vielleicht sogar der Titel drin. Foto: Ernst Mayer

Plus Durch die Schwächephase der TSG Thannhausen ist die Kreisliga-Spitzengruppe enger zusammengerückt. Am Ostermontag 2023 wartet der TSV Offingen auf den Primus.

Der Knüller des 19. Spieltages der Fußball-Kreisliga West steigt am Ostermontag 2023 auf dem Sportgelände am Mindelbogen in Offingen. Der heimische TSV empfängt dann ab 15 Uhr Spitzenreiter TSG Thannhausen. Die Brisanz der Partie lässt sich bei einem Blick auf die Tabelle und die Ergebnisse beider Teams nach der Winterpause ablesen.

TSG Thannhausen: Nur ein Punkt nach der Winterpause

Während die Offinger zweimal gewinnen konnten, holten die Thannhauser lediglich ein Pünktchen. Durch diese kleine Negativserie der TSG wird das Rennen um den Meistertitel in der Kreisliga West noch einmal spannend. Die SpVgg Wiesenbach und die SSV Glött sind den Mindelstädtern bis auf drei Punkte auf den Pelz gerückt. Offingen als Vierter hat zwar sieben Zähler Rückstand, könnte bei einem Sieg im Spitzenspiel aber bis auf vier Punkte herankommen.

