Julian Riederle (TSV Offingen): „Es macht einfach nur Spaß“

Plus Julian Riederle ging als Fußballer zwei Klassen nach unten, um Spielertrainer beim TSV Offingen zu werden. Seinen Sport sieht er nun auf vielerlei Weise mit neuen Augen.

Der TSV Offingen hat die ersten beiden Begegnungen dieser Kreisliga-Spielzeit gewonnen. Es gab ein 2:1 gegen den SV Mindelzell und dann ein 4:1 beim SC Altenmünster, der für viele Beobachter zum engeren Kreis der Aufstiegskandidaten zählt. Ist dieser gute Start nur eine Momentaufnahme – oder ist Ihre Mannschaft fit fürs Titelrennen, Herr Riederle?