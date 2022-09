Kampf, Einstellung, Mentalität: Faktoren für erfolgreichen Bezirksliga-Fußball

Plus Der FC Günzburg und der VfR Jettingen stehen in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Nord ganz oben. Das ist kein Zufall – aber nur eine Momentaufnahme?

Der Blick vom Gipfel ist immer ein schöner, das gilt in der Natur wie im Sport. Doch allzu oft ist es ein nur flüchtiger Moment des Glücks, den es gilt, zu genießen, festzuhalten – und dann auch wieder loslassen zu können. Schon allein deshalb sind die Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg gut beraten, ihre aktuelle Tabellenführung zunächst einmal als „coole Momentaufnahme“ zu bewerten, wie Spielertrainer Christoph Bronnhuber das tut.