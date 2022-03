Fußball

05:55 Uhr

Karl Dirr: „Diese Leistung ist nicht in Ordnung“

Plus Nach dem 1:1 gegen Pöttmes übt Bubesheims Fußball-Chef Karl Dirr harsche Kritik. Kopfzerbrechen verursacht nicht nur das Ergebnis: Beide Teams werden bestohlen.

Von Jan Kubica

Was dem TSV Pöttmes im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga wie ein Silberstreif am Horizont vorkommen muss, ist für den SC Bubesheim eine gefühlte Niederlage. Nach einer außerordentlich schwachen Vorstellung ergatterte die gastgebende Mannschaft von Trainer Jan Plesner lediglich ein 1:1 und verpasste so einen womöglich vorentscheidend großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Und es blieb nicht bei diesem Ärgernis: Während der Partie drangen Diebe in die – offenbar unversperrten – Kabinen beider Teams ein und stahlen insgesamt 245 Euro Bargeld.

