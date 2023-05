Keine Panik bei den Bezirksligisten SC Bubesheim und TSV Ziemetshausen

Plus Die Lage ist kritisch, aber die Bezirksligisten SC Bubesheim und TSV Ziemetshausen bleiben zuversichtlich. FC Günzburg und VfR Jettingen klopfen oben an.

Die Bezirksliga-Fußballer im Landkreis Günzburg haben die Zielfahne der Saison 2022/23 schon im Blick – und wenn sie am Sonntag, 7. Mai 2023, ab 15 Uhr in ihre nächsten Begegnungen starten, geht es für alle vier Mannschaften unverändert um alles oder nichts. Der VfR Jettingen und der FC Günzburg klopfen nach ihren jüngsten Erfolgen wieder vernehmlich ans Tor zur Landesliga. Der SC Bubesheim und der TSV Ziemetshausen dagegen kleben jeweils auf dem Relegationsplatz nach unten und weil auch die unmittelbaren Konkurrenten zuletzt keine Wunschresultate lieferten, wird die Luft im Tabellenkeller langsam stickig.

Dreimal hintereinander haben die Ziemetshauser nicht verloren, fünf Zähler im Kampf um den Klassenerhalt erzwungen – und ihre Lage dennoch nicht nachhaltig verbessert. Der Klassenerhalt bleibt ebenso drin wie der Direktabstieg. Trainer Sven Müller versucht in dieser angespannten Lage, nicht zu viel Druck aufzubauen. Er betont das Positive, wenn er über seine Abteilung Torverhinderung sagt: „Immerhin haben wir Stabilität.“