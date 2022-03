Klare Sache für den FC Günzburg

Plus Der Fußball-Bezirksligist FC Günzburg kann’s auch mit Spielkultur, wie das 3:1 gegen Mertingen zeigt. Nervosität in Sachen Klassenerhalt sieht anders aus.

Endlich hat es geklappt: Im insgesamt vierten Bezirksliga-Aufeinandertreffen mit dem FC Mertingen haben die Fußballer des FC Günzburg zum ersten Mal gewonnen. Der 3:1-Heimsieg bringt das Team um Spielertrainer Christoph Bronnhuber dem Klassenerhalt ein großes Stück näher. Entsprechend frohgestimmt sagte der Coach nach der Partie: „Das war ein geiler Start in den Frühling 2022. Die Tabelle liest sich gut.“