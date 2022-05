Klare Sache für den Kreisliga-Spitzenreiter VfR Jettingen

Plus Der VfR Jettingen schlägt GW Ichenhausen 4:0 und wahrt seinen Vorsprung. Was Gästecoach Falko Ballin zur Teamleistung und über seinen bevorstehenden Abschied sagt.

Auch ohne seinen verletzten Topstürmer Tim Paulheim ist der VfR Jettingen in der Fußball-Kreisliga eine Klasse für sich. Diesmal zeigte der Spitzenreiter vor allem offensiv eine sehr starke Vorstellung und schickte den FC Grün-Weiß Ichenhausen mit einer 4:0-Packung nach Hause. Dabei vernachlässigten die Jettinger auch die Defensive nicht: Die Gäste hatten während der gesamten Partie keine einzige gefährliche Aktion.