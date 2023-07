Klare Ziele, große Favoriten und viele Derbys in der neuen Fußball-Kreisliga West

Plus Zehn Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg spielen 23/24 in der Kreisliga West Fußball. Schon das Eröffnungsspiel gibt einen süßen Vorgeschmack.

Das allererste Spiel wird schon einen süßen Vorgeschmack auf eine äußerst derbyreiche Fußball-Kreisliga 23/24 geben. Am 5. August (Anpfiff: 15 Uhr) erwartet Aufsteiger SpVgg Krumbach den Tabellenvierten der vergangenen Spielzeit, SpVgg Wiesenbach.

In der höchsten Spielklasse des schwäbischen Fußball-Kreises Donau stehen insgesamt 30 Teams. Spielleiter Wolfgang Beck hat aus ihnen nach geografischen Gesichtspunkten zwei Gruppen gebildet. Aus dem Landkreis Günzburg sind zehn Mannschaften dabei, wobei die Verteilung innerhalb der Region leicht südlastig ist. Alle zehn kicken mit vier Vertretern aus dem Landkreis Dillingen und einem Team, das im Landkreis Augsburg zu Hause ist, in der Kreisliga West.