Trainerwechsel und Hoffnung auf Besserung beim SC Bubesheim

Plus Die Fußball-Bezirksligisten SC Bubesheim und TSV Ziemetshausen bleiben bislang weit hinter den Erwartungen. In Bubesheim hat man deshalb gehandelt.

Einen Saisonbeginn zum Vergessen hingelegt haben zwei der vier heimischen Fußball-Bezirksligisten. Der TSV Ziemetshausen steht in der Gruppe Süd noch punktlos da, der SC Bubesheim hat in der Gruppe Nord zwar bereits zwei Zähler, aber jede Menge Nebenschauplätze. Langsam mehren sich allerdings die Anzeichen für eine Besserung.