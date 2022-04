Kreis-Jugendleiter Holger Ardelt aus Thannhausen gestorben

Holger Ardelt ist tot. Der 63-Jährige war gerade erst in seinem Funktionärsamt als Jugendleiter des Fußball-Kreises Donau bestätigt worden.

Holger Ardelt, Jugendleiter im schwäbischen Fußball-Kreis Donau, ist tot. Der Thannhauser verstarb am Karsamstag, 16. April 2022, überraschend im Alter von 63 Jahren. Der Fußball-Bezirksvorsitzende Christoph Kern zeigte sich in einer ersten Stellungnahme „tief erschüttert“.

Ardelt war erst wenige Tage vor seinem Tod beim Fußball-Kreistag in Dillingen einstimmig in seinem Funktionärsamt bestätigt worden.

Ansprechpartner in allen Jugendfragen

Von 2005 bis 2018 wirkte Ardelt als Jugendspielgruppenleiter, anschließend wurde er Jugendleiter im Kreis Donau. Im Spätsommer 2021 zeichnete ihn der Fußball-Bezirk für 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit aus. Für die Vereine im Landkreis Günzburg war Ardelt in all diesen Jahren zentraler Ansprechpartner in Jugendfragen und wesentliches Bindeglied zum Bayerischen Fußball-Verband.

Im Namen der schwäbischen Fußball-Familie sagte Kern: „Wir verlieren einen Macher, einen verlässlichen Freund, einen Mann mit Herzblut für den Jugendfußball. Holger Ardelt war stets geschätzt für sein unermüdliches Engagement und seine ruhige und ausgeglichene Art. Er hinterlässt eine große Lücke.“ Wobei der Bezirksvorsitzende ausdrücklich betonte: „Der Fußball muss in einer solchen Situation zurückstehen. Die Gedanken sind bei seiner Ehefrau und seinen Angehörigen.“ (ica)

