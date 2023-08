Fußball

Kreisligisten GW Ichenhausen und TSV Balzhausen teilen die Punkte

Pech hatte der Balzhauser Michael Rudolph, der hier vor Aygün Aslanboga am Ball ist: Sein Schuss in der 72. Minute landete am Pfosten.

Plus Chancen auf den ersten Saisonsieg haben sowohl GW Ichenhausen als auch TSV Balzhausen. Am Ende des Kreisliga-Duells steht ein 1:1. Was die Trainer dazu sagen.

Von Uli Anhofer

Schön war’s nicht, was der FC Grün-Weiß Ichenhausen und der TSV Balzhausen am Feiertag Mariä Himmelfahrt im Punktspiel der Fußball-Kreisliga West ablieferten. Am Ende stand ein 1:1, das beiden Teams immerhin die ersten Punkte der neuen Saison bescherte.

180 Zuschauende in Ichenhausen

180 Zuschauende säumten bei extrem schwülwarmem Wetter den Sportplatz an der Günz. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste konnten urlaubsbedingt nicht ihre Topformationen aufbieten. Bei den Grün-Weißen fehlte unter anderem Topscorer Marc Sirch. Der Angreifer sitzt noch eine Sperre ab, die er sich in der vergangenen Saison eingehandelt hatte.

