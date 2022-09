Kreispokal-Halbfinale Günzburg - Jettingen: Wer wird diesmal jubeln?

Plus Das Halbfinale im Fußball-Kreispokal wird zum vorweggenommenen Endspiel. Die beiden Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen nehmen die Sache jedenfalls ernst.

Genuss pur verspricht das Pokal-Halbfinale im schwäbischen Fußball-Kreis Donau. Zur Partie zwischen den Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen gibt es einige Vorgeschichten, von denen nur eine davon kündet, dass beide Teams aktuell richtig gut drauf sind. Anpfiff im Auwaldstadion ist am Mittwoch, 7. September, um 18 Uhr.