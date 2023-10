Fußball

vor 20 Min.

Lamatsch-Hattrick bringt dem FC Günzburg Länderspiel-Tickets

In Topform präsentiert sich Günzburgs Torjäger Maximilian Lamatsch (hier im Spiel gegen Neuburg) in der aktuellen Phase der Bezirksliga-Saison.

Plus Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg fahren zu Deutschland - Türkei nach Berlin – oder vielleicht doch nicht? Der VfR Jettingen hat Respekt vor Hollenbach.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Ganze 2:54 Minuten benötigte Maximilian Lamatsch für seinen Hattrick. Am 23. September war das, im Bezirksliga-Fußballspiel zwischen dem FC Günzburg und dem VfL Ecknach. Selbst Augenzeugen dehnten die verstrichene Zeit damals auf vier, fünf Minuten; zu unmöglich schien es ihnen, in weniger als drei Minuten drei Treffer inklusive Jubel und Wiederanpfiff unterzubringen. Die Videoauswertung der Partie ergab aber, dass es genau so war. Und jetzt gibt’s noch ein tolles Geschenk zum Rekord-Hattrick des Günzburger Torjägers.

Fünf Bewerber

Lamatsch setzte sich in der Zuschauerwahl zum „Kreisliga-Moment des Monats“ durch, den die Firma Interwetten gemeinsam mit dem Portal FuPa regelmäßig unter fünf Bewerbern kürt. Als Hauptpreis waren diesmal elf Eintrittskarten für das Länderspiel Deutschland – Türkei ausgelobt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen