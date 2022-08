Fußball

Löst der EM-Erfolg der deutschen Fußballerinnen einen Boom an der Basis aus?

Torschützin Alexandra Popp (Zweite von rechts) und ihre Teamkolleginnen bejubeln im EM-Halbfinale gegen Frankreich den Treffer zum 2:1-Endstand. Die deutsche Auswahl zeigte in England hervorragende Leistungen. Ob sich der Erfolg an der Basis niederschlägt, scheint indes zweifelhaft.

Plus Die Fußball-Basis hofft nach der tollen EM der deutschen Frauen auch im Landkreis Günzburg auf einen Boom im Mädchenfußball. Kenner der Szene äußern sich zurückhaltend.

Von Jan Kubica

Es hat nicht ganz gereicht zum Titelgewinn. Aber die deutschen Fußballerinnen haben sich bei dieser Europameisterschaft auf jeden Fall in die Herzen vieler Fans gespielt, die sich zuvor wenig oder gar nicht mit Frauenfußball beschäftigt haben. Zweifellos gebührt diesem Team der Respekt der gesamten Fußball-Familie. Durch ihr tadelloses Verhalten auf und neben dem Platz sind die Spielerinnen zudem zu Vorbildern für den Fußball-Nachwuchs geworden. Was die Frage aufwirft: Wird dieser Boom nun auch an der Basis ankommen und nachhaltig wirken?

