Marcus Grau: Fußball beim SC Ichenhausen derzeit „nicht machbar“

Plus Erst im Frühjahr 2022 ließ sich Marcus Grau in den Vorstand des SC Ichenhausen wählen. Ein halbes Jahr später tritt der 2. Vorsitzende zurück - und findet kritische Worte.

Marcus Grau ist von seinem Posten im Vorstand des SC Ichenhausen zurückgetreten. „Mit sofortiger Wirkung“, wie der bisherige 2. Vorsitzende Mitte September 2022 betont. Auf die Handlungsfähigkeit der Vereinsspitze hat sein Entschluss keinen Einfluss.