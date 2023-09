Maximilian Lamatsch vom FC Günzburg gelingt ein Hattrick in vier Minuten

Plus Maximilian Lamatsch ist der gefeierte Mann beim Heimsieg des Bezirksligisten FC Günzburg. Der VfR Jettingen gewinnt souverän und freut sich aufs Gipfeltreffen.

Auch ein gefeierter Torjäger erzielt nicht alle Tage einen Hattrick. Schon gar nicht drei Tore innerhalb von vier Minuten. Maximilian Lamatsch ist es geglückt. Er machte aus dem 0:1-Rückstand des Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg in Windeseile einen hübschen Vorsprung; am Ende besiegten die Einheimischen den VfL Ecknach im Spitzenspiel 3:2. Keine Blöße gab sich auch Landkreis-Rivale VfR Jettingen. Die favorisierte Elf von Trainer Konrad Nöbauer schlug Bezirksliga-Kellerkind TSV Rain II vollauf verdient 2:0. Das Resultat hätte deutlicher ausfallen können.

Nach etwas schwächeren Auftritten, einer intensiven Trainingswoche und der offenbar genau richtigen Gesprächsführung haben die Günzburger den von Spielertrainer Christoph Bronnhuber gestellten Auftrag angenommen und über die komplette Spieldauer eine konzentrierte Leistung gezeigt.