Mehr Bezirksliga-Fixabsteiger: So läuft jetzt die Relegation im schwäbischen Fußball

Plus Für die Nachspielzeit der Fußball-Saison 23/24 ändert sich für die Vereine im Landkreis Günzburg einiges. Der Spielleiter nennt Gründe für die Neuausrichtung.

Die Relegation im schwäbischen Amateurfußball wird im Anschluss an die nun beginnende Saison 23/24 nach neuen Regeln ausgespielt. Statt einer Verzahnung zwischen der Bezirks- und der Kreisebene werden zusätzliche Auf- und Absteiger nun jeweils auf gleichem Niveau ermittelt; es gibt also klassische Aufstiegs- und Abstiegsspiele.

Diese neue Ausrichtung setzt sich übrigens auf den Spielebenen des Fußball-Kreises Donau, in dem die beim BFV organisierten Vereine im Landkreis Günzburg kicken, fort. Auch hier werden nun reine Aufstiegs- und Abstiegsrunden stattfinden. Die Verantwortlichen in den Fußball-Kreisen Augsburg und Allgäu setzen dagegen weiter auf das gewohnte Qualifikationssystem.