Fußball

vor 31 Min.

Michael Reich (SpVgg Gundremmingen): „Flex-Modell ungeeignet“

Plus Gundremmingens Spartenchef Michael Reich weiß um die Probleme des Spiels Neun gegen Neun an der Fußball-Basis. Auch deshalb wünscht er sich, dass sein Verein aufsteigt.

Von Alois Thoma

Abgebrochen worden ist am Ostermontag 2022 das Spiel der Fußball-B-Klasse West 2 zwischen der SpVgg Gundremmingen und dem SV Obergessertshausen II. Sie sind Abteilungsleiter, standen an diesem Tag aber zusätzlich als Spieler im Tor der Gastgeber. Was waren die Gründe für das vorzeitige Ende der Begegnung, Herr Reich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen