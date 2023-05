Michele Geiger, Sportdirektor des VfL Leipheim: „Unser Ziel war aufzusteigen“

Plus Sportdirektor Michele Geiger erläutert, warum die Multikulti-Fußballmannschaft des VfL Leipheim in der B-Klasse bleibt.

Im Fußball-Unterhaus geht’s ja oft spektakulär zu. Aber am jüngsten Spieltag der B-Klasse West 2 hat Ihr Team schon eine besondere Wandlung hingelegt, Herr Geiger. Haben Sie noch Bauchgrimmen, wenn Sie an die Partie gegen den SC Bubesheim II denken?

Michele Geiger: Ja, eindeutig. Das war schockierend, nach 3:0- und 4:1-Führung noch 4:5 zu verlieren.