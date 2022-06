Fußball

Nach Elfmeter-Krimi: Die SpVgg Kleinkötz bejubelt den Klassenerhalt

im Jubelknäuel versammelten sich die Kleinkötzer nach ihrem Erfolg im Elfmeterschießen. Die SpVgg Kleinkötz bleibt in der Fußball-Kreisklasse, die SpVgg wiesenbach steigt in die A-Klasse ab.

Plus Im Elfmeterschießen entscheidet der 16. Versuch über den Abstieg aus der Kreisklasse. Die SpVgg Kleinkötz bejubelt zwei Helden. Die SpVgg Wiesenbach II muss runter.

Von Jan Kubica

Der 16. Schütze im Elfmeterschießen brachte die Entscheidung – und Sekunden später bildeten die Fußballer der SpVgg Kleinkötz ein Jubelknäuel auf dem Rasen. Nach 120 spannenden Minuten hatten sie das Nervenspiel vom Punkt 6:5 für sich entschieden. Traurig trotteten dagegen die Spieler der SpVgg Wiesenbach II vom Sportgelände in Ettenbeuren. Sie müssen in der Spielzeit 2022/23 ihr Glück in der A-Klasse suchen.

