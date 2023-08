Personalsorgen bei den Bezirksligisten VfR Jettingen und FC Günzburg

Plus Der VfR Jettingen beklagt nach Pokal-Aus "überharte Gangart". Der FC Günzburg muss Urlauber ersetzen - und einen Spieler, der vor den Traualtar tritt.

Zwei Bezirksligisten markieren aktuell das obere Ende der Fußball-Leistungskurve im Landkreis Günzburg und beide können sich fortan voll umfänglich auf ihr Abschneiden in der Liga konzentrieren. Im Kreispokal nämlich war unverhofft früh Schluss. Der FC Günzburg unterlag bereits in der dritten Runde dem klassentieferen TSV Wasserburg, Titelverteidiger VfR Jettingen erwischte es im Achtelfinale beim Kreisligisten TSV Ziemetshausen.

Wie zuvor schon der Nachbar ist nun also auch das Team von Trainer Konrad Nöbauer aufgefordert, den Niederschlag gut wegzustecken und nach Möglichkeit mit einem Erfolgserlebnis beim FC Gundelfingen II zu antworten. Leicht wird das gewiss nicht, denn der Gastgeber ist nach einer fürchterlichen Auftakt-Klatsche inzwischen in der Saison angekommen.