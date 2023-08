Pokal-Analyse: So gewinnt der VfR Jettingen die Herzen der Fans

Plus Bezirksligist VfR Jettingen bringt den Regionalligisten Türkgücü München beim 2:3 an den Rand einer Blamage. Hinterher ist die Laune super - auch beim Trainer.

Ausgepumpt, aber glücklich holte sich Nico Fritz die verdienten Glückwünsche seiner Kameraden ab. Wenige Minuten nach seinem Tor zum 2:3 im Pokalspiel gegen Türkgücü München hatte Trainer Konrad Nöbauer den 26-Jährigen unter dem Jubel des Publikums aus der Partie genommen. Jetzt hockte der Mittelfeldspieler des VfR Jettingen unmittelbar neben der Bank und gab lachend, nur für Nahestehende vernehmbar, den Spruch „Junge, hatt’ ich Angst“ zum Besten. Dabei hatte seine Aktion in der 72. Minute dieser – anschließend Spitz auf Knopf stehenden – Partie ganz einfach ausgesehen und obendrein abgeklärt. Darauf angesprochen, sagte Fritz nach der Partie mit fröhlicher Miene: „Das sind die schwierigsten Bälle, wenn der so lange auf dich zurollt und du den dann aus einem Meter reinschieben musst. Da sind schon ganz wilde Sachen passiert.“

Nein, richtig wild wurde es bei aller Aufregung und Anspannung letztlich nicht mehr an diesem Verbandspokal-Abend, den nur 292 Fans live verfolgten.