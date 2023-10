Fußball

vor 48 Min.

Reine Kopfsache für den FC Günzburg und den VfR Jettingen

Plus Das Bezirksliga-Derby endete deutlich - und das hat Auswirkungen auf die Fußballer von FC Günzburg und VfR Jettingen. Die stehen nun erneut vor hohen Hürden.

Das Derby ist Geschichte – aber ist es auch raus aus den Köpfen? Denn das je nach Vereinsprägung wunderbare oder ernüchternde 4:0 des FC Günzburg über den VfR Jettingen birgt natürlich die Gefahr, auch Tage später noch allzu sehr nachzuwirken. Sei es, dass es die Kreisstädter übermütig machen könnte, sei es, dass es den Vizemeister der vergangenen Runde in Ratlosigkeit zurücklässt. Beide Fußball-Bezirksligisten haben nun vor heimischer Kulisse die Chance, sich aufs Neue zu beweisen.

FC Günzburg – TSV Wertingen

Enorm selbstbewusst starten die Günzburger in dieses Duell. Falls es pures Understatement war, als Spielertrainer Christoph Bronnhuber den FC unlängst nicht unter die besten drei Teams der Spielgruppe einordnen wollte, so haben die Seinen jetzt die ganz große Chance, ihren Coach zu korrigieren. Ein Heimsieg würde die Günzburger jedenfalls schlagartig wieder in die kleine Gruppe jener Mannschaften hieven, die ernsthafte Aufstiegschancen besitzen. Zumal Maximilian Lamatsch als Mann, der (fast) immer trifft, inzwischen wieder das Formniveau der zurückliegenden Spielzeit erreicht hat und die Torjägerliste der Liga aktuell anführt.

