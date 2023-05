Fußball

vor 49 Min.

Relegation: Für die SG Reisensburg-Leinheim sind Wille und Tagesform entscheidend

Ekstase in Gundremmingen: 2022 bejubelten die Reisensburger den Kreisliga-Klassenerhalt nach einem Erfolg in der Relegation. So soll es auch diesmal laufen.

Plus Die SG Reisensburg-Leinheim spielt am 1. Juni 2023 um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga - mal wieder. Trainer Bernhard Maidorn weiß, worauf es ankommt.

Von Uli Anhofer

Es geht, mal wieder, um den Kreisliga-Klassenerhalt für die SG Reisensburg-Leinheim. Gegner im Entscheidungsspiel ist am Donnerstag, 1. Juni, der FSV Marktoffingen. Die Partie zwischen den Tabellenzwölften der Gruppen West und Nord wird um 18.30 Uhr im Josef-Konle-Stadion in Höchstädt angepfiffen. Der Sieger der Partie bleibt in der Kreisliga, der Verlierer muss den Gang in die Kreisklasse antreten. So einfach zu rechnen – und so schwer zu bestehen.

So lief es 2022

Einige Reisensburger kennen das Endspiel-Gefühl. Fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor, am 30. Mai 2022, waren sie in Gundremmingen gegen den TSV Binswangen angetreten und hatten durch ein klares 3:0 den Ligaerhalt gesichert.

