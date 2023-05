Robert Nan wird jetzt Trainer bei Grün-Weiß Ichenhausen

Plus Fußball-Kreisligist SpVgg Wiesenbach wollte Trainer Robert Nan nicht weiterverpflichten. Für seinen neuen Verein ist der 41-Jährige die Wunschlösung.

Fußball-Kreisligist FC GW Ichenhausen hat einen Trainer für die kommende Saison gefunden. Robert Nan, derzeit noch beim Liga-Rivalen SpVgg Wiesenbach an der Seitenlinie, wird dann ein Grün-Weißer. Aus Sicht des derzeitigen Trainers und Sportlichen Leiters der Ichenhauser, Manuel Strahler, war Nan der absolute Wunschkandidat.

Die Gespräche mit Robert Nan seien von Anfang an sehr gut gelaufen, betont Strahler. „Es hat gleich gepasst.“ Vor seinem Engagement in Wiesenbach war Nan bereits bei seinem Heimatverein FC Günzburg und dem FC Silheim für die sportliche Leitung verantwortlich gewesen.