Fußball

23.07.2023

Saisonstart ohne Punkte für den FC Günzburg und den VfR Jettingen

Plus Die Bezirksligisten VfR Jettingen und FC Günzburg verlieren ihre Auswärtsspiele. Ein Trainer darf immerhin mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein.

Von Jan Kubica und Oliver Reiser

Von diesem Saisonauftakt 23/24 hatten sich die Fußball-Bezirksligisten des FC Günzburg und des VfR Jettingen naturgemäß insgeheim mehr erhofft. Und zumindest für eine Mannschaft war auch mehr drin. Letztlich aber verloren die Spitzenteams aus der vorangegangenen Runde bei zwei Landesliga-Absteigern, die Fachleute schon im Vorfeld zu ernsthaften Kandidaten für vordere Plätze gekürt hatten.

TSV Hollenbach – FC Günzburg 2:0

Hüben wie drüben lief in diesem ersten Punktspiel fußballerisch nicht allzu viel zusammen; in Sachen Spielkultur wurden die 200 Zuschauenden also ein bisschen enttäuscht. Acht Verwarnungen sowie eine Zeitstrafe zeugen immerhin von einer jederzeit kampfbereiten Auseinandersetzung. Und die Kontrahenten beharkten sich auf Augenhöhe, sodass die Sache bis zum 2:0 durch Jonas Ruisinger (68.) spannend blieb. Anschließend waren die Punkte dann aber verteilt, denn die Gäste erspielten sich in der zweiten Halbzeit keine ernsthafte Torgelegenheit.

