SC Bubesheim gegen FC Günzburg: Der erste Derby-Knaller der Bezirksliga-Saison

Plus Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim muss im Duell gegen den FC Günzburg auf sechs Spieler verzichten, der Gast auf einen "Unverzichtbaren". Wer ist da Favorit?

Im Vorfeld des ersten heißen Derbys dieser noch jungen Bezirksliga-Runde gibt sich Karl Dirr zurückhaltend. „Favorit ist jene Mannschaft, die am Ende gewonnen hat“, sagt der Fußball-Chef des SC Bubesheim vor dem Heimspiel gegen den FC Günzburg (30. Juli, 15.30 Uhr).