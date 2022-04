Fußball

vor 18 Min.

SC Bubesheim und TSV Ziemetshausen stehen unter Druck

Das Hinspiel in Günzburg verlor Markus Deibler mit seinem TSV Ziemetshausen 2:4. Diesmal wird er gar nicht erst am Spielfeldrand stehen.

Plus Vom Klassenerhalt trennen die Fußball-Bezirksligisten TSV Ziemetshausen und SC Bubesheim noch ein paar Siege. Die nächsten Gegner werden es ihnen nicht leicht machen.

Von Jan Kubica

Zweimal Abstiegskampf pur hält die Fußball-Bezirksliga Nord in dieser Woche für die Fans in der Region bereit. Sowohl der SC Bubesheim (am 27. April ab 18.30 Uhr beim FC Affing) als auch der TSV Ziemetshausen (am 28. April ab 18.30 Uhr gegen den FC Günzburg) müssen ganz dringend punkten.

