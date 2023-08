Schafft der FC Günzburg die Mission Wiedergutmachung?

Plus Bezirksligist FC Günzburg will nach der 1:8-Klatsche nun ein anderes Gesicht zeigen. Der VfR Jettingen steht besser da, doch die Statistik mahnt zur Vorsicht.

Trennen sich nun die sportlichen Wege der heimischen Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen? Beide hatten ihr erstes Saisonspiel verloren, beide anschließend in teilweise beeindruckender Manier gewonnen. Bis zu jenem bösen 1:8, das die Günzburger am 20. August bei Aufsteiger SC Griesbeckerzell kassierten und das nicht nur ihren Spielertrainer Christoph Bronnhuber im ersten Moment sprachlos zurückließ.

Aber zu den schönen Seiten des Fußballs zählt ja auch, dass man Niederlagen im Liga-Spielbetrieb schnell wieder glattbügeln kann. Genau das ist das Ziel der Günzburger, wenn sie nun die zweite Garde des Bayernligisten FC Gundelfingen zum Bezirksliga-Duell erwarten.