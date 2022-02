SCI-Sportleiter Rudi Schiller: „Dann bin ich sofort weg“

Plus Was Rudi Schiller, Sportleiter des Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen, den Urhebern aller Gerüchte ums Team sagt.

Geredet wird derzeit viel im Umfeld des Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen. Den Wahrheitsgehalt jedes einzelnen Wortbeitrages zu überprüfen, scheint unmöglich. Nun aber hat die Angelegenheit ein für ihn belastendes Niveau erreicht, sagt Sportleiter Rudi Schiller. Er tritt Stammtischäußerungen, die unsere Redaktion am 26. Februar in einem Interview mit Trainer Oliver Unsöld veröffentlicht und dabei auch eindeutig als Gerüchte gekennzeichnet hatte, entschieden entgegen.