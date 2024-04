Fußball

SG Burgau-Mönstetten und SV Wattenweiler beenden die Negativ-Serie

Fußball Riesenjubel herrschte nach dem 2:1-Erfolg der SG Burgau-Mönstetten in Ottobeuren. Das Bild zeigt Julia Bamberger, die beiden Torschützinnen Lara Jaskolka und Veronika Jakl sowie Veronika König.

Plus Trotz des Erfolgs bleibt ein heimisches Bezirksoberliga-Team abstiegsbedroht. Das andere zeigt die beste Leistung unter dem aktuellen Trainer.

Von Alois Thoma

Das gab es schon lange nicht mehr, dass beide in der Bezirksoberliga vertretenden Frauen-Teams aus dem Landkreis Günzburg parallel Siege verbuchten. Anfang Oktober 2023 ist es zum ersten und dann auch einzigen Mal in der laufenden Runde geschehen. Jetzt ist es wieder passiert. Die Fußballerinnen des SV Wattenweiler bezwangen den FC Loppenhausen 3:2, müssen aber weiterhin um den Klassenerhalt bangen. Die Burgau-Mönstetten dagegen hat sich durch den mit engagierter Leistung redlich verdienten 2:1-Auswärtssieg beim Tabellendritten TSV Ottobeuren ins gesicherte Mittelfeld abgesetzt..

SV Wattenweiler – FC Loppenhausen 3:2

Vor über 100 Zuschauern waren die Gastgeberinnen in den ersten 15 Minuten tonangebend, versäumten es aber, daraus Kapital zu schlagen. Danach wurde das Spiel hektischer und zweikampfbetonter. Pech für den SV, dass Franziska Greiner in der 28. Minute den Ball ins eigene Tor beförderte, als sie die erste gefährliche Loppenhauser Situation bereinigen wollte. Zwei gute Möglichkeiten aufseiten des SV blieben vor der Halbzeit ungenutzt, doch danach folgte ausgleichende Gerechtigkeit. In der 51. Minute fälschte Loppenhausens Katrin Mayr einen Freistoß von Selina Burghardt zum 1:1 ins eigene Tor ab.

