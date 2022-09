SG Reisensburg-Leinheim gewinnt das Kreisliga-Kellerduell

Plus Ein Tor genügt der SG Reisensburg-Leinheim zum Kreisliga-Erfolg gegen den SV Mindelzell. Trainer Benny Maidorn unterstreicht, wo er die Prioritäten setzt.

Die SG Reisensburg-Leinheim hat im Kellerduell der Fußball-Kreisliga West gegen den SV Mindelzell 1:0 gewonnen. Vor 80 Zuschauern feierte die Mannschaft von Trainer Benny Maidorn den ersten Heimsieg der Saison 2022/23. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind nach gut einem Viertel der laufenden Spielzeit absolut intakt.