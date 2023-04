So gewinnt der VfR Jettingen das Bezirksliga-Derby beim FC Günzburg

Plus Eine Halbzeit lang sieht der FC Günzburg im Bezirksliga-Derby gut aus. Danach zeigt sich, warum der VfR Jettingen einen Lauf hat – und der Winter-König nicht.

Dass der Derbysieg des VfR Jettingen verdient war, darüber konnte es nach 90 Minuten keinen Zweifel geben. Und vielleicht ist es im Fußball wirklich manchmal so einfach, wie der Jettinger Kapitän Justus Riederle nach dem Schlusspfiff der Partie beim FC Günzburg auf die Frage nach seinem Treffer zum 0:1 anmerkte: „Wenn’s läuft, dann gehen die Dinger halt rein.“ Ein Körnchen Wahrheit steckt auf jeden Fall in dieser Floskel, anders wäre der 2:0-Erfolg des Aufsteigers im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord gar nicht möglich gewesen.

180 Zuschauende sahen „ein Spiel so schlecht wie das Wetter“, wie ein Augenzeuge mit missmutigem Blick durch den eklig kalten Regenvorhang urteilte. Immerhin war die Auseinandersetzung lange spannend. Eine Halbzeit lang waren die Gastgeber sogar, so hatte es auch Riederle gesehen, „fußballerisch besser und hätten ein Tor verdient gehabt.“