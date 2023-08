Fußball

So sieht’s aus für die Amateurfußballer im Landkreis Günzburg

Neuer Spielgruppenleiter für die heimischen Teams an der Fußball-Basis: Fatih Kayan.

Plus Von den Kreisklassen bis zu den B-Klassen starten die Fußballer im Landkreis Günzburg in die Saison. Es gibt weniger Teams und einen neuen Spielgruppenleiter.

Von Alois Thoma

Mit 108 Mannschaften wurden in der vergangenen Saison die Punktspiele in den Spielgruppen Kreisklasse West 1 und 2, A-Klasse West 1 und 2 sowie B-Klasse West 1, 2, 3 und 4 ausgetragen. Inzwischen ist die Zahl merklich kleiner geworden. Nur noch 95 Teams nehmen am kommenden Samstag und Sonntag, 12./13. August, den Kampf um Tore und Punkte auf. Der Rückzug von Mannschaften aus dem Spielbetrieb sowie die Bildung neuer Spielgemeinschaften wirken sich klar erkennbar aus.

Fatih Kayan ist Ansprechpartner für die Vereine

Der neue Spielgruppenleiter Fatih Kayan sah deshalb keine andere Wahl, als die bisherige B-Klasse West 3 zu streichen, damit in den anderen Gruppen des Unterhauses die angepeilte Soll-Zahl von 14 Mannschaften annähernd gehalten werden kann. Offenbar hatte er ein gutes Gespür bei der Klasseneinteilung. „Sie wurde von den Vereinen in der vorliegenden Form ohne Einspruch akzeptiert“ sagt der Funktionär, der seit Mai 2023 offiziell im Amt ist. Der bisherige Spielgruppenleiter Gerhard Weng hatte das Amt damals aus gesundheitlichen Gründen abgegeben.

