So wird’s für den SC Bubesheim was mit dem Klassenerhalt

Plus Wie der Fußball-Bezirksligist SC Bubesheim den Heimsieg gegen den SC Altenmünster schafft und was Spielertrainer Jan Plesner nach der Partie sagt.

Für die Mission Klassenerhalt des SC Bubesheim könnte dieser Heimsieg zur Initialzündung werden. 2:0 gewann das Team um Spielertrainer Jan Plesner das Bezirksliga-Kellerduell gegen den SC Altenmünster. Vom vorletzten Tabellenplatz ging es gleich zwei Positionen nach oben – ein Anblick, der die Nerven erst mal beruhigen sollte, zumal die Bubesheimer eine Begegnung weniger ausgetragen haben als ihre unmittelbaren Konkurrenten. Fatal wäre es freilich, würden sich die Fußballer von diesem Auftakt-Erfolg in der Frühjahrsrunde 2022 blenden lassen. Das Abstiegsgespenst dürfte noch eine ganze Weile, womöglich gar bis zum abschließenden Spieltag, ihr Begleiter bleiben.